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Spor

Kocaelispor - Kızılcabölükspor: 0-0

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) STAT: İsmetpaşa  HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Soner Akgün (xx), Erdem Altaş (xx) KOCAELİSPOR: Can Emre (xx) - Kadir  (xx), Murat (xx), Kemal Can (xx), Sefa (xx)(Dk

15 Nisan 2018 20:18

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: İsmetpaşa 
HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Soner Akgün (xx), Erdem Altaş (xx)
KOCAELİSPOR: Can Emre (xx) - Kadir  (xx), Murat (xx), Kemal Can (xx), Sefa (xx)(Dk. 74 Mert x), Mesut (xx), Hamza (xx)(Dk.90+1 Kerem), Burak Süleyman (xx), Mehmet (xx)(Dk.73 Burak Özbakır x), Onur (xx), Sinan (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (xx) - Kaan (xx), Ramazan (xx), Sedat (xx), Ali (xx), Burak Gökbel (Dk. 79 Tayfun), Sabri (xx), Gökhan (xx)(Dk. 88 Serkan), Taygun (xx), Samet (xx)(Dk. 55 İlyas xx), Mustafa (xx)
SARI KARTLAR: Hamza, Murat, Sinan, Mesut (Kocaelispor), Taygun (Kızılcabölükspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kocaelispor sahasında Kızılcabölükspor ile golsüz berabere kaldı.

4\'üncü dakikada Kocaelsipor sağ kanattan kazandığı taç atışını Kemal Can kullandı. Topla buluşan Hamza\'nın sert şutunu kaleci Cihan kornere çeldi.
8\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kocaelispor atağında Sinan\'ın pasıyla ceza sahası içersinde topla buluşan Hamza\'nın vuruşunda top kaleci Cihan\'dan döndü. Boşta kalan topu Kızılcabölükspor defansı uzaklaştırdı.
25\'nci dakikada Mehmet\'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Süleyman\'ın vuruşunda top auta çıktı.
42\'nci dakikada Burak Süleyman\'ın pasında buluşan Sefa\'nın kötü vuruşunda top kalecide kaldı.
49\'uncu dakikada topla ceza sahasına giren Hamza\'nın vuruşunda kaleci Cihan iki hamlede topa sahip oldu.
63\'üncü dakikada Kızılcabölükspor\'un kazandığı serbest atışı Anıl ceza sahası içine doğru kullandı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Taygun\'un kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
69\'uncu dakikada serbest atışı Ali ceza sahası içine ortaladı. Ceza sahası içinde Anıl\'ın vuruşunda topu kaleci Can Emre kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.


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