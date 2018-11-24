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Spor

Kocaelispor - Karacabey Belediyespor: 3-0

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) STAT: Kocaeli HAKEMLER: Ahmet Balkan (xxx), Necdet Çelik (xxx), Sabri Öğe (xxx), KOCAELİSPOR: Volkan Mert (xxx) - Fatih (xxx), Kadir (xxx)(Dk

24 Kasım 2018 18:48

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Ahmet Balkan (xxx), Necdet Çelik (xxx), Sabri Öğe (xxx),
KOCAELİSPOR: Volkan Mert (xxx) - Fatih (xxx), Kadir (xxx)(Dk.81 Murat), Ali (xxx), Kemal Can (xxx), Mert (xxx)(Dk.74 Kerem xx), Mesut (xxx), Sefa (xxx), Gökdeniz (xxx), Burak Süleyman (xxx)(Dk.85 Mehmet Celil), Rıza (xxx)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Burak Onur (x) - Ömer Faruk (xx), Hüseyin (xx), Gökhan (xx), Ogün Aytaç (x)(Dk.58 Anıl x), İlker (xx), Muhammed Kerem (xx), İlyas (xx), Batuhan (x)(Dk.72 Berkin Kamil x), Cenk (xx), Ercan (x)(Dk.16 Mehmet Mert Pala x)
GOL: Dk.34 Sefa, Dk.53 Rıza, Dk.90 Ali (Kocaelispor)
KIRMIZI KART: Dk.16 Burak Onur (Karacabey Belediyespor)
SARI KART: Kemal Can, Mesut (Kocaelispor), Ogün Aytaç, Ömer Faruk (Karacabey Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Karacabey Belediyespor\'u 3-0 yendi.

(FOTOĞRAFLI)

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