Kocaelispor - Fatsa Belediyespor: 2-0

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (), Sedat Bayrak (), Fettah Yiğit ()

KOCAELİSPOR: Volkan (xx) -Fatih (xx), Murat Soner (xx), Kemal Can (xx), Gökdeniz (xx)(Dk.67 Mert Yavuz), Sefa (xxx)(Dk.88 Kerem), Burak Süleyman (xx) (Dk.88 Rıza), Sinan Pektemek (xx), Mesut (xxx), Hamza (xxx), Ali Keten (xx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömer (xx) - Ercüment (x), Emrah (x), Ali (x) (Dk.69 Mehmet x), Abuzer Gaffar (xx), Yakup (xx), Serkan (x), Kaan (xx)(Dk.59 Selim x), Murathan (x) (Dk.54 Hüseyin Tokmak x), Fahrettin (x), Fatih (xx),

GOL: Dk.19 Burak Süleyman, Dk.45 Sinan Pektemek (Kocaelispor),

SARI KART: Hamza, Mert Yavuz, Ali Keten (Kocaelispor),

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup mücadelesinde Kocaelispor, Fatsa Belediyespor ile oynayacağı sezonun ilk karşılaşmasını 33 bin kapasiteli Kocaeli Stadyumu\'nda oynadı. 2024 Avrupa Şampiyonası\'na Türkiye\'nin ev sahipliği yapması durumunda Kocaeli Stadyumu da karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. İzmit\'in sembolü pişmaniye şeklinde yapılan stadyuma taraftarlar akın etti. Stadyum büyük beğeni toplarken, taraftarlar karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasında tribünlerde gerçekleştirdiği seremoni ile beğeni topladı. Kocaelispor\'un oyuncusu Burak Süleyman yeni stadyumda ilk golü atarak tarihe geçti. Kocaelispor, Fatsa Belediyspor\'u 2-0 yendi.

19\'uncu dakikada, korner atışında topla buluşan Sefa\'nın pasını Burak Süleyman güzel bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

30\'uncu dakikada, ceza sahasında Hamza\'nın ortasıyla buluşan Sefa\'nın şutu kale direğinin üstünden az farkla dışarı gitti.

33\'üncü dakikada Sefa\'nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci Ömer uzanarak engel oldu.

36\'ncı dakikada Murathan\'ın uzaktan şutunu kaleci çıkardı. Devam eden atakta Abuzer Gaffar\'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Volkan muhteşem bir kurtarışla engel oldu.

45\'inci dakikada korner atışında ceza sahasında topla buluşan Sinan Pektemek topu ağlara yolladı: 2-0.

55\'inci dakikada Sefa\'nın ceza sahası önünden çektiği şut kale direğinin yanından dışarı gitti.

84\'üncü dakikada gelişen Kocaelispor atağında Burak Süleyman\'ın ceza sahasından şutu dışarı gitti.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stadyumdan görüntüler

-Drone ile çekilen görüntüler



