Kocaelispor - Cizrespor: 2-1

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli)(DHA) -

STAT: İsmetpaşa Stadı

HAKEMLER: Adem Cinek (xxx), Metin Cebeci (xxx), Mürvet Yavuztürk (xxx)

KOCAELİSPOR: Can Emre (xxx), Kadir (xxx), Murat (xxx), Kemal Can (xxx), Ali (xxx)(Dk. 70 Onur xx), Sefa (xxx), Mesut (xxx), Mehmet (xxx)(Dk. 64 Burak Özbakır xx), Hamza (xxx)(Dk. 72 Mert xx), Burak Süleyman (xxx), Sinan (xxx)

CİZRESPOR: Burak Kapan (xx), Önder(xx), Gökhan (xx), Şamil (xx)(Dk. 55 Hakan x), Hurşut (xx), Muhammet Ali (xx),Burak Ayaz (xx), Emrah (xx), Sayim (xx), Vedat (xx)(Dk. 67 Cemre x), Mustafa (xxx)(Dk. 85 Mazlum)

GOLLER: Dk.17 Sinan, Dk. 46 Burak Süleyman (pen) (Kocaelispor), Dk. 76 Mustafa (Cizrespor)

SARI KART: Murat,Onur, Can Emre (Kocaelispor), Şamil (Cizrespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü grupta mücedele eden Kocaelispor sahasında Cizrespor karşısında sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeşil-siyahlı taraftarlar kitap haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak ve aynı zamanda da futbolcuların bu yıl isteksiz mücadele etmelerini protesto etmek için tribünde yaklaşık 15 dakika kitap okuyarak sessiz kaldılar.

4\'üncü dakikada Mehmet Avcı nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde Sinan\'ın vuruşu auta çıktı.

5\'inci dakikada Cizrespor’un Kocaelispor’un kalelerine gönderdiği gol ofsayt nedeniyle iptal oldu.

13\'üncü dakikada Kocaelispor’un atağında Burak Süleyman’ın ceza sahası dışarından vuruşu kaleci Burak’ta kaldı.

14\'üncü dakikada Kocaelispor ceza sahası içerisinde gelişen Cizrespor atağında Vedat’ın kafa vuruşunda kaleci Can Emre çok güzel bir kurtarış yaparak topu kornere çıkardı.

17\'nci dakikada Kocaelispor’un atağında sağ kanattan Mehmet Avcı’nın ortasına ceza sahası içerisinde bulunan Sinan Pektemek’in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

46\'ncı dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası içerisine giren Burak Süleyman’ı Cizrespor defans oyunucusu Şamil faul yaparak ceza sahası içerisinde düştürdü. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Burak Süleyman topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkarttı: 2-0.

76\'ncı dakikada Cizrespor atağında Sayim’in pasında ceza sahasında buluşan Mustafa düzgün bir vuruşla topu Kocaelispor filelerine gönderdi: 2-1.

(FOTOĞRAFLI)