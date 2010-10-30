Kocaeli'ndeki sel ikizleri ayırdı

T24 - Tüm yurtta etkili olan sağanak yağış, Kocaeli'nde 2 kişinin ölümüne 5 yaşındaki bir kızında sel sularında kaybolmasına yol açtı. Azgın sular 5 yaşındaki ikizleri ayırdı. İkizler, Kocaeli’de anne ve babalarıyla kahvaltı için gittikleri mesire yerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isterken kabaran sel sularının etkisiyle tahta köprü çöktü ve kızlar suya kapıldı. Anne hemen dereye atlayarak Miray’ı kollarından çekip kurtardı ama Omay sulara kapılıp kayboldu. Kurtarma ekiplerinin tüm aramalarına rağmen Omay'ın izine rastlanamadı.





Yurdun birçok kesiminde hayatı felç eden şiddetli yağış, minik Omay’ı da ölüme götürdü. İzmit’ten dün sabah otomobilleriyle Karamürsel Başdeğirmen’deki mesire yerine Omay ve Miray adlı 5 yaşındaki ikiz kızlarıyla kahvaltıya giden İbrahim Çağdaş İnaltay ve eşi Berat Özkan İnaltay kahvaltı yaparken, ikizleri de tesis çevresinde dolaşmaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre birbirlerinin fotoğraflarını çekmekte olan Miray ve Omay, üzerine çıktıkları ve altından kabaran derenin aktığı köprünün çökmesiyle suya düştü. Onları yaklaşık 10 metre uzaktan takip eden anne Berat Özkan İnaltay hemen suya atladı. Çocuklarından Miray İnaltay’ı yakalamayı başaran anneyi, oradaki görevliler ile eşi kıyıya çekti. Ancak çok hızlı akan dere bir anda Miray’ın ikizi Omay’ı alıp götürdü. İnaltay çifti olay yerinde dere boyunca diğer vatandaşlarla birlikte koşmasına rağmen bir daha Omay’ı göremedi. Olay yerine gelen jandarma da tüm aramalarına rağmen çocuğun izine rastlayamadı.



Selimpaşalı Dila gibi...

Geçen yıl Eylül ayında Trakya ve Marmara’yı da vuran selde Selimpaşa’da annesi ve ablasının bulunduğu araçlarında azgın sulara kapılıp kaybolan 1.5 yaşındaki Dila da yaşamını yitirmiş, kardeşi Azra ise son anda kurtarılmıştı. Baba Muammer Manav, Sancak Air’i arayarak olay yerine ailesini kurtarmak için helikopter göndermişti. Ancak Muharrem Manav’ın çabaları sonuç vermedi. Helikopter de Dila’yı bulamamıştı.



Sel 2 can daha aldı

Kamyondaki işçi öldü

Şiddetli yağış dün iki kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Kocaeli Orta Mahalle’de, İlhami Nemli idaresindeki kamyon, sel sularına kapıldı. Fındıksuyu Deresi’ne sürüklenen kamyonun sürücüsü Nemli, kendi imkanıyla dereden çıkmayı başardı. Kamyonda bulunan evli ve 2 çocuk babası Erol Ay ise sel sularında kayboldu. Ay’ın cesedi olay yerinden yaklaşık 700 metre aşağıda vatandaşlarca bulundu.

Direkte yıldırım çarptı

Tokat’ın Akbelen beldesinde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Çamlıbel Elektrik AŞ Köy Arıza Servisi’nde görevli Ziya Boyraz (54) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Boyraz’ın TEDAŞ’ın özelleşmesi ile sağlık müdürlüğü kadrosuna geçmek istediği öğrenildi.

