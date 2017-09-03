Kocaeli'nde tatilcilerin dönüş yoğunluğu (2)

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YOĞUNLUK SÜRÜYOR TEM yolu ve D-100 karayolunun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu devam ediyor

03 Eylül 2017 20:57

YOĞUNLUK SÜRÜYOR
TEM yolu ve D-100 karayolunun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM\'in Bekirdere rampasında ulaşım yavaşlarken, bazı araçların arızalanması ve hasarlı kazalar da ulaşımı olumsuz etkiledi. Ordu\'dan yola çıkan ve lastiği patladığı için durmak zorunda kaldığını söyleyen Hüseyin Bulak, \"Ordu Ünye\'den saat 05.30 sıralarında yola çıktım. Saat 14.00 sıralarında İzmit\'e ulaşabildim. Burada lastiğim patlayınca emniyet şeridine aracımı çektim. Lastiğimi yaptırdıktan sonra yola çıkıcağım. Saat kaçta İstanbul\'da olurum bilemiyorum\" dedi.
Adapazarı\'ndan yola çıktığını, yoldaki yoğunluk nedeniyle İzmit\'te mola vermek zorunda kaldığını belirten Korhan Keskin, \"Adapazarı\'ndan normalde 40-50 dakika arasında geldiğim İzmit\'e yaklaşık 2 saatte ulaştım. Şu an yollar çok yoğun, İstanbul Üsküdar\'a kaçta gideceğiz bilemiyorum\" diye konuştu.

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