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Yaşam

Kocaeli'nde öğrencileri taşıyan servisin freni patladı: 15 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 15 öğrenci yaralandı

26 Temmuz 2017 02:39

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir Kur'an kursunun öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün freninin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 öğrenci yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde  saat 22.00 sıralarında Kartepe otel yolunun 5. kilometresinde, Kur'an Kursu öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, piknik dönüşünde frenini patlaması sonucu elektrik direklerine çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaydırıldı. 

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