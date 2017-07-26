Kocaeli'nde öğrencileri taşıyan servisin freni patladı: 15 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir Kur'an kursunun öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün freninin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 öğrenci yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde saat 22.00 sıralarında Kartepe otel yolunun 5. kilometresinde, Kur'an Kursu öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, piknik dönüşünde frenini patlaması sonucu elektrik direklerine çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaydırıldı.