T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kocaeli'nde korkutan deprem; İstanbul'da da hissedildi!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.8

15 Ekim 2016 14:29

İstanbul ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı veriye göre, Kocaeli Kandıra açıklarında 11.18'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem, Karadeniz tabanının 11.4 km derinliğinde gerçekleşti. 

Deprem özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde şiddetli hissedildi.

Depremin Bulgaristan'da da hissedildiği bildirildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

İzmit'te korkuya yol açan deprem, 30 saniye boyunca hissedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Manisa'da da sabah saatlerinde peş peşe 3 deprem meydana gelmişti.

ETİKETLER

depremİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24