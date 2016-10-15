Kocaeli'nde korkutan deprem; İstanbul'da da hissedildi!

İstanbul ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı veriye göre, Kocaeli Kandıra açıklarında 11.18'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem, Karadeniz tabanının 11.4 km derinliğinde gerçekleşti.

Deprem özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde şiddetli hissedildi.

Depremin Bulgaristan'da da hissedildiği bildirildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

İzmit'te korkuya yol açan deprem, 30 saniye boyunca hissedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Manisa'da da sabah saatlerinde peş peşe 3 deprem meydana gelmişti.