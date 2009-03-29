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Politika

Kocaeli'nde erken kutlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçiminde AKP adayı İbrahim Karaosmanoğlu saat 22.00'den itibaren kutlamaları kabul etmeye başladı.

29 Mart 2009 02:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçiminde, AKP adayı İbrahim Karaosmanoğlu saat 22.00'den itibaren kutlamaları kabul etmeye başladı. CHP adayı Sefa Sirmen'e ciddi fark yapan Karaosmanoğlu sonucun süpriz olmadığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen AKP adayı İbrahim Karaosmanoğlu saat 22.00'ye kadar açılan sandıklardan çıkan oylarla kapanması zor fark yaptı. Bu saatten itibaren kutlamaları kabul etmeye başlayan Karaosmanoğlu, şöyle dedi:

`Sonuçlar benim ve ekibim için süpriz değil. Biz bütün ölçümlerimizi bilimsel olarak zaten yapıyoruz. Kocaeli'nde yüzde 51'in üzerinde oy bekliyorum. Belki birkaç puan daha yukarı olabilir. Sonuçlar memnun edici. İlçelerde süpriz yok. Karamürsel çekişmeli geçiyor. O belliydi zaten. Kandıra'da alıcağımızı biliyorduk. İzmit'te de başa baş mücadele gidiyor. Kocaeli'ne hayırlı olsun. Hizmete devam edeceğiz'


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