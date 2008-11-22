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Yaşam

Kocaeli'nde bavul cinayeti

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hereke beldesi sahilinde bir bavulun içinde, başı, kolu ve ayakları olmayan, hamile bir kadına ait ceset bulundu.

22 Kasım 2008 02:00

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hereke beldesi sahilinde bir bavulun içinde, başı, kolu ve ayakları olmayan bir ceset bulundu. Daha sonra yapılan inceleme sonucunda cesedin hamile bir kadına ait olduğu anlaşıldı.

Cesedin bavula konularak bilinmeyen bir noktadan denize atıldığı ve buradan sahile vurmuş olabileceği belirtildi.

Körfez ilçesi sahilinde akşam saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarına vurmuş, yarı yarıya açık ve çevresinden kan sızan bir bavul gördü. Dehşet içinde kalan vatandaşlar, bavula hiç dokunmaksızın durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bavulu açtıklarında içinde baş, kol ve bacakları bulunmayan bir kadın gövdesiyle karşılaştı.

Kesik uzuvları denizden topladılar

Burada yapılan incelemenin ardından Asri Mezarlık Morgu'na götürülen cesedin, yapılan incelemesinde 16 ya da 17 yaşlarında ve birkaç aylık hamile olan genç bir kadına ait olduğu anlaşıldı.

Hereke sahilinin ıssız bir noktasında olan bölgeye çağırılan dalgıçlar, bir süre sonra bavulun bulunduğu noktanın biraz açığında suyun altında cesede ait olduğu sanılan bir kesik baş ile el ve ayak gibi bedene ait uzuvlara daha rastlayarak bu parçaları topladı.

Polisi de dehşete düşüren cinayetin aydınlanabilmesi için bölgede kaybolan genç kızlarla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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