Kocaeli'nde aşırı yağış: 1 ölü, 1 kayıp

T24 -

3 bin tüp İzmit Körfezi'ne böyle aktı

Törenler ertelendi

Ankara'da araçlar sulara gömüldü

Ambulans su birikintisi içerisinde mahsur kaldı

İşyeri sahipleri sinir krizi geçirdi

Yağmur sularına dayanamayan ağaçlar yerinden söküldü

Göle dönen yollarda mahsur kalanlar, araçların üstüne çıktı

Hastanenin enerji santralini su bastı

Bursa'da mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi



Hafta sonu yurtta hava nasıl olacak?



Yarın güneş açıyor

Pazar Türkiye genelinde yağış yok

Salıdan itibaren sıcaklık 25 dereceye kadar yükseliyor

Meteoroloji'nin özellikle batı bölgelerinde bazı iller için sel uyarısına rağmen aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ve yağışa dayanamayan ağaçlar köklerinde söküldü. Ambulanslar sel sularının yolları kapaması nedeniyle uzun süre yollarda mahsur kaldı. Kocaeli'nde sabah saatlerinde derelerin taşması ile İhsaniye beldesinde bulunan bir tüp deposunun duvarları yıkıldı. İçerde bulunan binlerce sanayi ve mutfak tüpü sel suları ile İzmit körfezine aktı. Donanma Komutanlığı açıkları ve karşıyakada Derince 60 Evler sahillrine vuran tüpleri ilk etapta balıkçılar topladı.Tamamı dolu olan tüpleri Denizden parça parça çıkaran balıkçılara yardım Donanma Komutanlığından geldi. Donanmaya ait 2 adet deniz temizleme teknesi denizden tüpleri tek tek topladı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken vapur seferleri iptal edildi. Deniz yüzeyi odun ve selin getirdiği pislik ile dolarken askerler ve balıkçılar denizden tüp topladı. Bazı balıkçılar avın iyi geçitğini ve oldukça fazla tüp tuttuklarını söylediler. Donanma Komutanlığına ait bir deniz temizle aracı denizden topladığı tüpleri limana götürken deniz polisi tarafından durduruldu. Bir süre iki tekne arasında görüşme yapılırken deniz temizleme aracı limana geri döndü.Tüplerin ait olduğu firma yetkilileri balıkçılar tarafından denizden toplanan tüpleri araçlara yüklediler. Vatandaşlar büyük bir geminin pervanesine takılacak bir tüpün büyük bir faciaya yol açacağını sahil güvenlik ekiplerinin durumu erken farkmetsi ile facianın eşiğinden dönüldüğünü söylediler.Kocaeli Valisi Ercan Topaca, aşırı yağış nedeniyle 3 ilçenin selden etkilendiğini, sadece Gölcük ilçesinde 500 ev ve iş yerinin su baskınına uğradığını belirtti.Topaca, Kartepe'de sel sularına kapılan Erol Ay'ı arama çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.Vatandaşların maddi zararlarının giderileceğini dile getiren Topaca, ''Bugün hemen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayacağız. Evi oturulmayacak durumda olanları ise belediyenin konukevinde ağırlayacağız. Yaralarımızı kısa sürede saracağız'' diye konuştu.Kocaeli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak törenler aşırı yağış nedeniyle yarına ertelendi.Ankara'da gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı'nda su birikintisi sebebiyle bir çok araç göle dönen yolda sulara gömüldü.Yol üzerinde bulunan işyerlerine kadar ulaşan su birikintisi sebebiyle büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ekmek teknelerini suya teslim eden bazı işyeri sahipleri sinir krizi geçirdi. Yol üzerindeki su birikintisinde mahsur kalan ambulans içerisindeki sağlık görevlileri ölümden döndü. Su birikintisi içerisinde adeta can pazarı yaşanırken, sağlık görevlileri belediye otobüsüne bindirilerek son anda kurtarıldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlarda belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Ankara'nın birçok bölgesinde ev ve işyerlerini su bastı.Ankara'da gün boyu aralıklar devam eden ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış, Başkent'te adetada hayatı durdurdu. Yolarda oluşan su birikintileri nedeniyle bir çok araç göle dönen yollarda suya gömülürken, işlerinden evlerine gitmeye çalışan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Sağanak yağmurun etkisini attırdığı dönemlerde, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar adeta suya gömüldü. İçerisine dolan su nedeniyle bir çok araç mahsur kalırken, yol kenarında bulunan işyerlerini su bastı.İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı'ndaki su birikintisi içerisinde mahsur kalan sağlık ekipleri ölümden döndü. Su birikintisi içerisinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen sağlık görevlileri, ambulansın arka kapısını açarak yardım istedi. Belediye ekipleri ambulans içerisinde mahsur kalan sağlık görevlilerini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık görevlileri ambulansın yanına getirilen belediye otobüsüne bindirilerek su birikintisi içerisinden kurtarıldı.İstanbul yolu üzerinde oluşan su birikintileri yol kenarında bulunan işyerine kadar ulaştı. Sel sularına engel olamayan işyeri sahipleri, işlerine dolan suları tahliye etmek için adeta canla başla çalıştı. İşyerlerini sulara teslim eden bazı işyeri sahipleri gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Ekmek teknelerini sel sularına teslim eden işyeri sahipleri yetkilere sitemlerde bulunurken, bazı görevliler ile sözlü tartışmaya girdiler. İşyeri sahipleri çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İşyerlerini sel sularını teslim eden işyeri sahipleri, yetkilere adeta ateş püskürdü. İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı'nın daha öncede bir çok kes sel sularına teslim olduğunu belirten işyeri sahipleri, maddi zararlarının çok büyük olduğunu söylediler. Çalışanlar ile birlikte işyerindeki suları tahliye etmeye çalışan işyeri sahipleri, zarar gören malları tekmeleyerek tepkilerini dile getirdiler.Sağanak yağış nedeniyle Konya Yolu üzerindeki toprak kayması oluştu. Toprak kayması nedeniyle bazı araçlar yerinden sökülerek yola kadar geldi. Belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda Konya Yolu üzerinde bulunan toprak yol kenarına alındı.Onlarca aracın mahsur kaldığı İstanbul yolu üzerinde, vatandaşlar araçların üstüne çıkararak kurtarılmayı bekledi. Suya gömülen araçlardaki vatandaşlar belediye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kepçelere ve ekip otolarına bindirilerek kurtarılmaya çalışıldı. Vatandaşlar tek tek kurtarılırken, araçlar vatandaşlarında yardımı ile iteklenerek yol kenarına alındı.Sağanak yağış sebebiyle geçtiğimiz hafta enerji santralini su basan yoğun bakım servisinde tedavi gören hastaların başka hastanelere nakledildiği Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni gene su bastı. Santral bölümü tekrar su basan hastanede bu sefer tedbirler arttırıldı. Sağanak yağışın şiddetini arttırması ile santrale kadar oluşan su belediye ekipleri tarafından kurulan pompa yardımıyla tahliye edildi.Bursa'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak yüzünden çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar sivil savunma ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi.Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerinin alt katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları dışarı çıkarmaya çalışırken, evlerinde mahsur kalanlar sivil savunma ekiplerinin botları ile tahliye edildi. Bu aileler, geceyi İl Özel İdare Müdürlüğünün misafirhanesinde geçirdi.Aynı mahallede kurulan kurbanlık hayvan pazarını da su bastı. Yurdun çeşitli yerlerinden Bursa'ya gelen hayvan sahipleri, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvanın hastalandığını, yemlerin zarar gördüğünü söyledi.Öte yandan, Alacahırka Mahallesi'ndeki Alacahırka Deresi'nin taşması sonucu, çevresindeki 12 ev toprak kayması riskine karşı boşaltıldı. Bu evlerde oturan aileler de yine İl Özel İdare Müdürlüğünün misafirhanesine gönderildi.Batıdaki şiddetli yağmurlar bu sefer doğuya ilerliyor. Bu gece Trabzon, Rize ve Artvin'de sel ve heyelan tehlikesi var.Bazı ilçeleree kısa sürede metrakareye 100 kg'ın üzerinde yağmur düşebilir. Doğu Anadolu'da da yağmur çok kuvvetli yağacak. Ardahan, Kars, Artvin yaylaları ve Gümüşhane arasında kar bekleniyor.Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz boyunca ise yağmurlar kesilecek. Ege ve Marmara'da güneş çıkacak. Hava yarın hemen ısınmıyor yine soğuk.Pazar günü Türkiye genelinde yağış olmayacak, Doğu Karadeniz’deki kuvvetli yağmurlar da kesilecek. İstanbul'dan Ankara’ya güneş çıkacak sıcaklık artacak ancak iç kesimlerde gece ayaz nedeniyle hava çok soğuk olacak.Pazar ve Pazartesi günü ülkenin iç kesimlerinde sis oluşacak. Önümüzdeki cumartesi gününe kadar Türkiye genelinde önemli bir yağış yok salıdan itibaren sıcaklıklar 20-25 dereceye yükselecek.