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Yaşam

Kocaeli'nde 4 ton kaçak et ele geçirildi

Kaçak et ve et ürünleri imal edildiği ihbarı alan zabıta ve jandarma ekipleri baskın düzenledi

08 Mart 2018 10:53

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir imalathaneye yapılan operasyonda kaçak olduğu belirlenen yaklaşık 4 ton et ele geçirildi.

Çerkesli Mahallesi'nde daha önce lojistik depolama yeri olarak kullanılan boş fabrika alanının imalathaneye dönüştürülerek kaçak et ve et ürünleri imal edildiği ihbarı alan zabıta ve jandarma ekipleri, söz konusu yere gitti.

Habertürk'te yer alan habere göre, ekipler, imalathanede plastik leğenlere konulan ve poşetlere sarılmış halde yaklaşık 4 ton salam, sosis, kıyma, kavurma, sucuk ve et ele geçirdi. Alandaki incelemelerin ardından sağlıksız ortamda bulunan etlere el koyan ekipler, imha çalışması başlattı.

Ruhsatsız ve kaçak imalathanenin sahibi olduğu iddiasıyla Y.K. gözaltına alınarak Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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