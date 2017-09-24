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Kocaeli'deki tekne faciasında ölü sayısı 24'e yükseldi

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

24 Eylül 2017 19:19

Kocaeli'nin Kefken açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Kefken açıklarında önceki gün sabaha karşı saat 05.25'te içinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ilk etapta 40 göçmen kurtarılmıştı.

Bugünkü çalışmalar kapsamında, TCSG DOST gemisi ve havalanan Sahil Güvenlik helikopterindeki personel tarafından Kefken’in 56 deniz mili kuzeyinde bir ceset daha tespit edildi.

Sahil Güvenlik personeli, helikopterle yeri belirlenen 30-35 yaşlarındaki bir kadın göçmene ait cesedi sudan çıkardı.

Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 24’e ulaşırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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KocaeliKefkengöçmen teknesi

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