Kocaeli'de göçmen teknesi battı: 21 ölü, 9 kayıp

Kocaeli’nin Karadeniz kıyısındaki Kefken ilçesi açıklarında, içerisinde göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesi battı.

Olayda, 21 kişi yaşamını yitirdi, 9 göçmen ise hâlâ kayıp.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye, bir sahil güvenlik uçağı ve iki sahil güvenlik botu sevk edildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "22 Eylül 2017 tarihinde saat 01:35‘te, ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye arama kurtarma maksatlı olarak bir Sahil Güvenlik uçağı ve iki Sahil Güvenlik botu sevk edilmiş bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur" denildi.

"Teknede 70'e yakın göçmen var"

Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, "Kaza uluslararası sularda oldu. Teknede 70'e yakın göçmen olduğu söyleniyor. Hastanemize 6 yaralı göçmen geldi. Diğer yaralıları diğer hastanelere gönderdik. Hastanemizde 5 göçmen cesedi var. Yaklaşık 100 kilometre ileride oldu. Ağırlık olarak Irak uyruklular" dedi.



İddiaya göre Irak'ta yapılacak referandum nedeniyle savaş çıkacağı korkusuyla ülkelerinden kaçtıkları öğrenilen kaçakların Zonguldak'tan tekneye binerek, Romanya'ya gitmeye çalıştıkları belirtildi.