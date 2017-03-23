Kocaeli'deki 'FETÖ' davasında karar açıklandı

Kocaeli'de, “FETÖ/PDY” üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 8 sanığa, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, Kocaeli Üniversitesi'nde memur olarak görev yaparken ihraç edilen tutuklu sanık Burak Yıldırım ile avukatı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Yıldırım, hakkındaki suçlamaları reddetti. ByLock indirmediğini ve kullanmadığını öne süren Yıldırım, Bank Asya'daki hesabını da faize karşı olduğu için açtığını söyledi. Yıldırım, Fetullah Gülen'in Bank Asya'yla ilgili çağrısından haberinin olmadığını da savunarak, "Şubat 2014'te düğünde gelen 40 bin lirayı bu bankadaki hesabıma yatırmıştım. Evime en yakın banka şubesi olduğu için burayı tercih ettim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine karar verirken, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Aynı mahkemedeki bir diğer duruşmada, bilgisayar mühendisi tutuklu sanık Hasan Hüseyin Semiz ve avukatı hazır bulundu.

Üzerine kayıtlı 2 hatta ByLock tespiti yapıldığı ve bu nedenle hakkında “FETÖ/PDY” üyeliğinden dava açıldığının hatırlatılmasının ardından söz verilen Semiz, söz konusu örgütle hiçbir bağının olmadığını iddia etti.

Kendisinin bilgisayar mühendisi olduğunu ve üniversite bitirme tezinin de şifreli haberleşme programlarıyla ilgili olduğuna dikkati çeken Semiz, "Tezim için son sınıfta 100'e yakın şifreli haberleşme programı indirdim. Eğer telefonumda ByLock tespit edilmişse, bu kapsamda indirmiş olabilirim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak da adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Haydar Sarıkılıç ile polis memurları Mustafa Tarımcı, Yasin Arlı ve Harun Ergül hakim karşısına çıktı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadıklarını ve indirmediklerini savundu.

Mahkeme heyeti, suçları sabit görülen sanıkları “FETÖ/PDY” üyeliğinden 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu bulundukları süre ve ceza miktarını göz önüne alarak sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya ise, ByLock kullandığı ve evinde yapılan aramada 1 dolar bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski emniyet müdürü Şenol İleri katıldı.

Davaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanan tutuklu sanık, hiçbir örgüte üye olmadığını savunarak, hakkındaki iddiaları reddetti.

İleri, ByLock indirmediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "Aramada bulunan 1 dolar, sıradan düğünlerde dağıtılanlardan. Seri numarası 'K' ile başlıyor. Suç unsuru olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklu kaldığı süre ile ceza miktarının göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Aynı mahkemede görülen bir diğer davada, ByLock kullandığı ve Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesap hareketi devam ettiği öne sürülen, meslekten ihraç edilen polis memuru Sinan Karakuş hazır bulundu.

Karakuş, savunmasında, ByLock kullanmadığını, Bank Asya'daki hesap işlemlerinin Fetullah Gülen'i çağrısıyla ilgili olmadığını ileri sürdü.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.