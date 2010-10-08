Kocaeli'de1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

T24- Kocaeli'de jandarma ekipleri, ABD’de sayılı olarak basılan ve kolleksiyoncuların yanı sıra büyük kuruluşların bankalar arası alışverişlerde kullandığı 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Sertifikasıyla birlikte 300 bin dolar karşılığı müşteri aranan banknot Merkez Bankası’na incelemeye gönderilirken iki kişi gözaltına alındı.











Amerika Birleşik Devletleri’nde ayrıca ‘Milyonerler Kulübünün giriş bileti’ olarak da bilinen 1 milyonluk banknotlardan birine düşük bedelle müşteri arandığı belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri alıcı kılığına bürünerek 40 yaşındaki N.V. ile pazarlık yaptı.





Bu kişi daha sonra 1988 yılında basıldığı belirlenen 1 milyon dolarlık banknot ile yakalandı. N.V. ile birlikte yanında bulunan M.Y. adlı kişi de gözaltına alındı.





Jandarma, banknotun sertifikasına da el koydu. Bu kişilerin verdiği ifadede, 1 milyon dolarlık banknotu yaptıkları bir hizmet karşılığında zengin bir kişinin verdiğini söyledikleri öğrenildi.



Jandarma yetkilileri, 1 milyon dolarlık banknotu incelemek üzere Merkez Bankası’na gönderdi. Soruşturma sürdürülüyor



