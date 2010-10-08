T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kocaeli'de1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Koaeli'de, ABD’de sayılı olarak basılan ve çok büyük şirketlerin alışverişlerde kullandığı 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

08 Ekim 2010 03:00

T24- Kocaeli'de jandarma ekipleri, ABD’de sayılı olarak basılan ve kolleksiyoncuların yanı sıra büyük kuruluşların bankalar arası alışverişlerde kullandığı 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Sertifikasıyla birlikte 300 bin dolar karşılığı müşteri aranan banknot Merkez Bankası’na incelemeye gönderilirken iki kişi gözaltına alındı.




Amerika Birleşik Devletleri’nde ayrıca ‘Milyonerler Kulübünün giriş bileti’ olarak da bilinen 1 milyonluk banknotlardan birine düşük bedelle müşteri arandığı belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri alıcı kılığına bürünerek 40 yaşındaki N.V. ile pazarlık yaptı.
 

Bu kişi daha sonra 1988 yılında basıldığı belirlenen 1 milyon dolarlık banknot ile yakalandı. N.V. ile birlikte yanında bulunan M.Y. adlı kişi de gözaltına alındı.


Jandarma, banknotun sertifikasına da el koydu. Bu kişilerin verdiği ifadede, 1 milyon dolarlık banknotu yaptıkları bir hizmet karşılığında zengin bir kişinin verdiğini söyledikleri öğrenildi.


Jandarma yetkilileri, 1 milyon dolarlık banknotu incelemek üzere Merkez Bankası’na gönderdi. Soruşturma sürdürülüyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24