Kocaeli'de yeni atanan valiyi böyle karşıladılar

Son valiler kararnamesiyle Kocaeli'den Hatay'a atanan Ercan Topaca'nın yerine Mersin Valisi iken Kocaeli Valiliği'ne atanan Hasan Basri Güzeloğlu bugün işbaşı yaptı. Vali Güzeloğlu Kocaeli Valiliği girişinde protokol mensuplarından oluşan yaklaşık 200 kişi karşıladı.

Ergün Ayaz’ın DHA’da yer alan haberine göre, Kocaeli'de 4.5 yıldır görev yapan Ercan Topaca, Valiler Kararnamesi ile Hatay'a, Kocaeli Valiliği'ne de getirilen Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bugün Kocaeli Valiliği'nde Vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, valilik memurları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile üyeleri tarafından karşılandı.

Kocaeli Valiliği girişinde çiçeklerle karşılanan Vali uzun kuyruk oluşturan protokol mensupları ile tokalaştı. Güzeloğlu "Kocaeli'ni daha iyi ve güzel bir geleceğe taşımak için çalışacağım. Kocaeli'nde 12 ilçemizdeki tüm vatandaşları sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Kocaeli'yi yönetirken herkesle gönül köprüsü kuracağız. Türkiye'nin üretim merkezi olarak adlandıralan Kocaeli'ne gelmekten çok mutluyum" diye konuştu.

Vali Güzeloğlu törenin ardından makamına geçerek kutlamaları kabul etti.