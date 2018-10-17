T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de yakılmış kedi bulundu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yakılarak öldürülmüş kedi bulundu

17 Ekim 2018 21:40

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde yakılarak öldürülmüş kedi bulundu.
Olay Yukarı Hereke Mahallesi\'nde meydana geldi. Kalıcı konutlarda yaşayan Sevim Köse Boztepe tarafından beslenen sokak kedisi, boş arazide yakılarak öldürülmüş bulundu. Sokak hayvanlarına baktığını söyleyen Boztepe, \"Her gün yiyecek verdiğim kedinin yakılması karşısında şok yaşadım. Bu nasıl bir vahşet? Bunu bir insan yapamaz. Bu vahşettir. Yazıklar olsun bunu yapanlara. Emniyet güçlerinin buna acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bu vahşeti yapanlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZ Kocaeli DHA KOCAELİ KörfezOlay Yukarı Hereke MahallesiKalıcıSevim Köse BoztepeSokakBuBunu birBu vahşettir YazıklarEmniyetFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24