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KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KOCAELİ (A.A)

17 Temmuz 2010 23:09

-KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KOCAELİ (A.A) - 17.07.2010 - Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçeleri ile İstanbul, Afyonkarahisar ve Sakarya'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 32 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-14 Temmuz tarihlerinde Körfez ve Dilovası ile İstanbul, Afyonkarahisar ve Sakarya illerinde ''sokak satıcısı'' oldukları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 32 kişi mahkemece tutuklanırken, 6 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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