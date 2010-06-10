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Yaşam

Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı

10 Haziran 2010 11:48

T24 - Kocaeli TEM Otoyolu Acısu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şahin yönetimindeki 34 EY 893 plakalı otomobil TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Acısu mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 200 metre ilerideki yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki bir evin bahçe çitlerini çarparak durabildi.

Kazada, bulunduğu yerde sıkışan sürücü Mustafa Şahin (57) olay yerinde, otomobilden fırlayan Emriye Yaman (50) ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada öldü.

Yaralanan Reyhan ve İsa Çekiç ile Faruk Yaman, Kocaeli Devlet ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

İstanbul Halkalı'da oturdukları öğrenilen Yaman ve Çekiç aileleri ile Mustafa Şahin'in, hasta ziyareti için gittikleri Samsun'dan döndükleri belirtildi.

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