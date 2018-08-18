Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerini kilitledi. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nda trafik adım adım ilerledi.

Dün mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Her geçen saat trafik biraz da yoğunlaştı. Bu sabah saatlerinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Ankara istikametleri yola çıkan tatilcilerle kilitlendi. TEM Otoyolu\'nda yaşanan yoğunluktan kaçanlar D-100 Karayolu\'nu da doldururken, her iki yolda da trafik adım adım ilerledi. TEM Otoyolu\'nda İzmit ile Tavşancıl mevkiinde, D-100 Karayolu\'nda ise İzmit ile Körfez ilçeleri arasında yoğunluk yaşandı. Sıcaktan ve yoldaki trafikten bunalanlar yol üzerinde bulunan tesislerde durup dinlenerek vakit geçirdi. Trafik ekipleri güzergahlarda önlemlerini artırdı. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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