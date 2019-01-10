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Kocaeli'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’de, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

10 Ocak 2019 14:12

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’de, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö., M.B. ve N.D.\'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Y.E., E.Ö., D.K., F.T. ve M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, M.B. ve N.D.\'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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