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Kocaeli'de terör operasyonu: 19 gözaltı (2)

HDP BİNASINDA ARAMA YAPILDI Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, HDP Gebze İl Başkanlığı'nda arama yapıldı

09 Şubat 2018 18:44

HDP BİNASINDA ARAMA YAPILDI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nin terör örgütü PKK/KCK\'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, HDP Gebze İl Başkanlığı\'nda arama yapıldı. Terör örgütünün talimatları doğrultusunda örgüt adına hareket ettikleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında HDP Gebze İlçe Başkanlığı yöneticileri ile Demokratik Bölgeler Partisi Gebze ilçe yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik saat 06.00\'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis; D.B., M.A., E.G., M.A., Ş.B., A.Y., A.S., M.U., C.Ç., H.D., Z.A., D.B.K., İ.B., Ç.B., M.Y., M.Z.Ü., T.D., R.T. ve M.P.\'yi gözaltına aldı. HDP Gebze İlçe Başkanlığı binasında ve gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünün amaçlarına yönelik pankart ve dövizler, güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin fotoğrafları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafları, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu. HDP Gebze İlçe Başkanlığı\'nda, terör örgütü elebaşının ve öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.
Polis, Y.Ö. ve G.B.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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