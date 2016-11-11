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Yaşam

Kocaeli'de TEM'de TIR devrildi: 4 yaralı

Kocaeli'de alüminyum tel yüklü tırın devrildiği kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

11 Kasım 2016 02:14

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Ersin Yıldız idaresindeki alüminyum tel yüklü tır, TEM Otoyolu Kirazlıyalı mevkisi İstanbul yönünde devrildi.

Tırda yüklü büyük tel makaralar, otoyolun Ankara yönüne savrularak Cüneyt Aksoy'un kullandığı otomobil ile Zeynettin Çalışkan yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücüler Yıldız ve Çalışkan ile araçlardaki Mehtap Çindemir ve Melda Aktaş yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Makaraların yola saçılması nedeniyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapandı. Kaza sonrası otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri, trafiği otoyolun Hereke çıkışından D-100 karayoluna yönlendirdi.

Yol, karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaklaşık 1,5 saat yürüttüğü çalışmanın ardından kontrollü yeniden trafiğe açıldı.

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