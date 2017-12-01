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Kocaeli'de PKK propagandası şüphelisi 4 kişi adliyede (2)

TUTUKLANDILAR Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, HDP'nin eski yönetimlerinde yer alan İ

01 Aralık 2017 19:28

TUTUKLANDILAR
Kocaeli\'de, terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, HDP\'nin eski yönetimlerinde yer alan İ.E., A.Y., A.D. ve H.G. tutuklandı.

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