Kocaeli'de PKK propagandası şüphelisi 4 kişi adliyede (2)
TUTUKLANDILAR
Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, HDP'nin eski yönetimlerinde yer alan İ
01 Aralık 2017 19:28
TUTUKLANDILAR
Kocaeli\'de, terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, HDP\'nin eski yönetimlerinde yer alan İ.E., A.Y., A.D. ve H.G. tutuklandı.
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