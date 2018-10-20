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Yaşam

Kocaeli'de oyun oynayan çocuklar bir bebeğin cansız bedenini buldu

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, doğum yaptıktan 1 ay sonra bebeği gömdüğünü itiraf etti

20 Ekim 2018 23:55

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yol kenarındaki arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken bir bebeğin cansız bedenini buldu. Bebeğin cansız bedeninin yaklaşık 1 ay önce gömüldüğünü belirleyen polis, bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkarak tespit ettiği anneyi gözaltına aldı.

Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken naylon poşete sarılı cansız bedeni buldu. Çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, poşete sarılı cansız bedenin yaklaşık 1 aylık bebeğe ait olduğunu tespit etti. Çürümüş cesedin üzerindeki bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkan polis, bebeği gömen kişinin, aynı mahallede oturan Suriyeli bir kadın olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, doğum yaptıktan 1 ay sonra bebeği gömdüğünü itiraf etti. Adı öğrenilemeyen şüpheli emniyete götürülürken, bebeğin cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.(DHA)

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