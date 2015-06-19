Kocaeli'de kimya deposunda patlama

Kocaeli'de otomotiv yan sanayi üretim fabrikasının kimya deposunda meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi üretim fabrikasının kimya deposunda meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre, Kullar Vezirçiftliği mevkisindeki fabrikaya ait kimya maddelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı etkisi altına aldı.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına fabrikanın itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden çok

sayıda itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine çok sayıda ambulans da yönlendirildi.

Yangının kısa sürede büyüdüğü ve fabrikanın tamamen alev aldığı görüldü.

Çevre fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında henüz ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.