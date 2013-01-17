Kocaeli'de 'kilise operasyonu': 11 gözaltı

Kocaeli'deki İzmit Protestan Kilisesi'nde çalışanlara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Vali Ercan Topaca, Kocaeli'de faaliyet gösteren İzmit Protestan Kilisesi'ni 17-21 Ocak tarihleri arasında 4 günlük bir faaliyetlerinin olduğunu belirterek, bu faaliyetlerle çakışan bir dönemde kilise faaliyetlerine ve buradaki şahıslara yönelik bir saldırı yapılacağı yönünde duyum aldıklarını söyledi.

Daha önceleri de burada çalışan, kilisede görev yapan kişilerin, tehdit edildikleri yönünde başvuruları üzerine yürütülen bir takibin söz konusu olduğunu dile getiren Topaca, o takipte elde edilen bilgilerden bir saldırı olabileceği yönünde bulgu elde edildiğini kaydetti.

Topaca, bunun üzerine bir operasyon başlatıldığını ifade ederek, toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin başka bir şehirde ifadesinin alınacağını, bir şüphelinin de yurt dışında olduğunun belirlendiğini bildirdi.

‘Eylem noktasındaydılar'

Gözaltına alınan 11 kişinin sorgusunun devam ettiğini anlatan Topaca, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir av tüfeği, bazı kılıçlar, insana zarar verebilecek aletler ve bir kısım dokümanların ele geçirildiğini dile getirdi.

Topaca, gözaltına alınan şüphelilerin, bir hazırlık yaptığını, inceleme ve keşif faaliyetleri yürüttüklerini ve kilise içerisinde istihbarat toplama gibi faaliyetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, buna ilişkin bulguların ele geçirildiğini söyledi.

Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Topaca, “Biz bu tür faaliyetlerin yapıldığı İzmit Protestan Kilisesi gibi yerleri, muhtemel tehditlere karşı eskiden beri zaten hassasiyetle takip ediyorduk. Onların güvenliği açısından ve herhangi bir saldırıyla karşı karşıya gelmemesi anlamında buralar önem verdiğimiz yerlerdir. Oradan kendilerinin tehdit edildiği yönünde bir başvuru olduğu için öteden beri bu çalışmayı sürdürüyorduk. Son günlerde eylem noktasına geçecekleri yönünde oluşan bir kanaat üzerine bu çalışma hızlandırıldı ve düzenlenen operasyonla gözaltılar yapıldı” şeklinde konuştu.

Keşif ve gözetleme yapılmış

Vali Topaca, Kocaeli'nin bir huzur kenti olduğunu, insanların huzur içerisinde günlük yaşamlarını sürdürdüğünü dile getirerek, huzurun bozulmasına izin vermeyeceklerini anlattı.

Bu olayı da bu çerçevede değerlendirdiklerini vurgulayan Topaca, soruşturma sonucunda değişik boyutlarda değişik noktalara uzanan konular da çıkabileceğini ancak şu an itibariyle olayın kontrol altında olduğunu kaydetti.

Topaca, şu ana kadar ‘örgüt bağlantısı’ noktasında bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağına işaret ederek, “Ama 13 kişilik bir grup var. Bunlar birlikte hareket etmişler bir kısmı kandırılmış, işin organizasyon boyutuyla ilgilenen birkaç kişi var. Gözaltına alınanlardan bir kısmı, değişik tarihlerde keşif ve gözetleme yapıp istihbarat toplamış. Bir kısmı da böyle bir saldırı yapıldığı takdirde ihtiyaç duyulması halinde malzeme ne olabilir onunla ilgili çalışma yapmışlar. Neticede 13 kişinin bir araya gelip böyle bir şeyi planlaması, böyle bir eylemi yapmaya çalışması örgütsel bir faaliyettir. Ancak bağlantıları konusunda şu anda elimizde çok net bir bilgi yok.”