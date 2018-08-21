T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de kendini yaralayan acemi kasap sayısı 616'ya çıktı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, kurbanlıklarını kendileri kesmek isterken yaralanan 616 kişi hastanelerde tedavi gördü

21 Ağustos 2018 21:35

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, kurbanlıklarını kendileri kesmek isterken yaralanan 616 kişi hastanelerde tedavi gördü.
Kurban Bayramı\'nın ilk günü kurbanlıklarını kendileri kesmek isterken yaralananlar hastanelere akın etti. Bıçakla kollarını, ellerini ve bacaklarını kesen, hayvanları yatırmaya çalışırken vücutlarında ezilmeler ve kırıklar olan kişiler hastanelerde tedavi altına alındı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı 10 hastanede, kurban keserken yaralanan 616 kişinin tedavilerinin yapıldığı belirtildi. Yaralıların büyük çoğunluğu tedavilinin ardından taburcu edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKOCAELİKurban BayramıBıçaklaKocaeliSağlık MüdürlüğüYaralıların
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24