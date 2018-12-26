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Kocaeli'de kar eğlencesi

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, iki gündür kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

26 Aralık 2018 17:14

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, iki gündür kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Karla kaplanan Kent Ormanı\'nda öğrenciler kar topu oynayarak eğlendi.
Kocaeli\'de kent merkezlerinde aralıklarla yağan kar zeminde tutmadı. Kocaeli\'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı ise her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kayak merkezi Kartepe\'de ise pistlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yüksek kesimlerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının tadının çıkarmak isteyenler ise Umuttepe\'de bulunan Kent Ormanı\'na geldi. Çocuklarını yanlarına alarak Kent Ormanı\'na gelenler ile öğrenciler kar topu oynayarak eğlenirken, beyaz güzelliğin içerisinde fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

 

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