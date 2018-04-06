T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor

06 Nisan 2018 20:59

Kocaeli'nde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Bugün İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda da yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulundukları belirlenen kişilere yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

ETİKETLER

kocaeliışidoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24