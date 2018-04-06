Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli'nde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Bugün İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda da yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alınmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulundukları belirlenen kişilere yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.