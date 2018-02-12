T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de iki TIR'da 331 kilo eroin ele geçirildi

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, polisin iki TIR'da yaptığı aramada 331 kilo 940 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

12 Şubat 2018 17:25

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, polisin iki TIR\'da yaptığı aramada 331 kilo 940 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda İstanbul\'a gitmekte olan TIR durduruldu. TIR içerisinde gizlenen 21 kilo 940 gram eroin ele geçirildi. İran uyruklu TIR sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucuyu yurt dışından temin ettiğini belirtti. Polisin ikinci operasyonunda ise İstanbul\'a gitmekte olan bir TIR durduruldu. TIR\'ın dorsesinde yüklerin arasına gizlenen bin 800 paket halinde 310 kilo eroin ele geçirildi. Polis, TIR sürücüsü ile yanında bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKOCAELİTIRKocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadelePolisinPolis TIR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24