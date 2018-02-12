Kocaeli'de iki TIR'da 331 kilo eroin ele geçirildi

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, polisin iki TIR\'da yaptığı aramada 331 kilo 940 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda İstanbul\'a gitmekte olan TIR durduruldu. TIR içerisinde gizlenen 21 kilo 940 gram eroin ele geçirildi. İran uyruklu TIR sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucuyu yurt dışından temin ettiğini belirtti. Polisin ikinci operasyonunda ise İstanbul\'a gitmekte olan bir TIR durduruldu. TIR\'ın dorsesinde yüklerin arasına gizlenen bin 800 paket halinde 310 kilo eroin ele geçirildi. Polis, TIR sürücüsü ile yanında bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.