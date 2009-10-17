Kocaeli'de evde LPG tüpü patladı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir evde LPG tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi 228. Sokak'ta 3 katlı binanın Yasin Dede'ye ait 2. katının mutfak kısmında LPG tüpü gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Yangında Yasin Dede (35) ile eşi Hürnisa (32), çocukları Mustafa Mehdi (12) ve Sanem (7) yaralandı.



Patlamanın ardından eve giren komşuları, yaralıları dışarı çıkardı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Yasin Dede, burada yapılan müdahalenin ardından İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu arada, itfaiye ekipleri de yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.



Patlama ve yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.



Olay nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Dede ailesinin komşuları, patlamanın çok şiddetli olduğunu, mutfakta başlayan yangının evin diğer odalarına yayıldığını ifade etti.



Patlama sırasında evdekilerin uykuda olduğunu belirten komşular, yaralanan 4 kişiyi kendilerinin dışarı çıkardığını kaydetti.

