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Yaşam

Kocaeli'de dilek feneri yasağı

Dilek fenerinin, yanıcı ve yakıcı depolama tesisleri, rafineriler ve ormanlar için tehlike oluşturduğu ifade edildi

12 Ağustos 2017 21:23

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yanıcı ve yakıcı madde dolum tesisleri, rafineriler ve ormanlar için dilek fenerinin tehlike oluşturması nedeniyle satış ve uçurulması yasaklandı.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile ilçede dilek fenerinin uçurulması ve satışının yasaklandığı bildirildi. Dilek fenerinin ilçedeki yanıcı ve yakıcı depolama tesisleri, rafineriler ve ormanlar için tehlike oluşturduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"İlçemiz mülki hudutları dahilinde vatandaşlarımızın özellikle sahil bölgelerimizde eğlence veya kutlama amaçlı olarak 'dilek feneri' tabir edilen maddeleri uçurdukları tespit edilmiştir. Bu fenerlerin uçurulmasına müteakip gideceği yön veya düşeceği yerin, feneri uçuran kişiler tarafından kontrol edilemediği görülmüştür. İlçemiz hudutları içinde yer alan enerji tesisleri, yanıcı ve yakıcı madde dolum depoları, rafineriler ve ormanlar için dilek feneri ve benzeri maddelerin muhtemel yangın ve diğer istenmeyen tehlikelere yol açmasının önemli bir risk oluşturduğu müşahede edilmiştir. Bu tespitlerden hareketle İl İdaresi Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması, tasarrufa müteallik emniyet ve kamu esenliğinin temini amacıyla dilek fenerlerinin Körfez ilçesi mülki hudutları dahilinde satışı, bulundurulması ve uçurulması yasaklanmıştır."

 

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