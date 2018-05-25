T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı

25 Mayıs 2018 17:05

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen, Suriye uyruklu 4 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İzmit ve Başiskele\'de gerçekleştirilen operasyonlarda Y.E., H.H., H.E. ve O.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu ve 2 hafıza kartına ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAKOCAELİDEAŞSuriyeKocaeli Cumhuriyet BaşsavcılığıBaşiskeleGözaltınaOlayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24