Kocaeli'de bir asker intihar etti

Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde askerliğini yapan Emre Ersöz'ün intihar ederek yaşamına son verdiği duyuruldu.

İzmit’te Kandıra yolunun 20’nci kilometresinde bulunan Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde askerliğini yapmakta olan Jandarma er Emre Ersöz'ün intihar ederek yaşamına son verdiği duyuruldu.

Yetkililer olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili açıklama yapmazken, Jandarma Er Emre Ersöz’ün cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ile askeri yetkililerin soruşturma başlattığı öğrenildi.