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Kocaeli'de atık tesisinde yangın

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin açık alanında depolanan atıklar tutuştu

09 Ağustos 2018 14:56

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin açık alanında depolanan atıklar tutuştu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, tesisin dış cephe kaplamaları zarar gördü.
Başyiğit Caddesi\'nde bulunan bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Açık alanda bulunan atıkların bilinmeyen bir nedenle alev almasıyla çıkan yangına, çağırılan itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerle birlikte alevlere müdahale eden ve dumandan etkilenen bazı tesis çalışanlarına ayran dağıtıldı. Tesiste çalışan işçiler, güvenlik amacıyla işyerinin dışına çıkarıldı.
İtfaiye ekipleri su ve köpük sıkarak yangını söndürdü. Yangında, tesisin dış cephe kaplamaları yanarak zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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