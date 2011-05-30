-KOCAELİ'DE ANGUS AVI KOCAELİ (A.A) - 29.05.2011 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kaçarak denize düşen Angus cinsi 2 büyükbaş hayvandan biri vinçle denizden çıkartıldı, diğeri ise yaklaşık 6 saat süren kovalama sırasında yapılan 2 uyuşturucu iğneye rağmen yakalanamayınca av tüfeğiyle vurularak kesildi. Sepetlipınar Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında, bir çiftlikten İstanbul'daki mezbahaneye götürülecek olan angus cinsi büyükbaş hayvanlar kamyonlara yüklenmeye başlandı. Bu sırada kaçan 2 angusu, çiftlik sahibi Hayrettin Sevinç ve vatandaşlar yakalamaya çalıştı, ancak başarılı olunmayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri ve çiftlik görevlilerince kovalanan anguslar, Kocaeli Serbest Bölge mevkisinde denize düştü. İtfaiye ekipleri tarafından botlarla denizde sıkıştırılan anguslardan biri kıyıya doğru getirilerek vinçle denizden çıkartıldı. Yaklaşık 200 metre denize açılan diğer angus ise bir süre sonra kıyıya çıkarak kaçmaya devam etti. Çiftlik çalışanları ile itfaiye ekiplerince yakalanmaya çalışılan angusa, havalı tabancayla 2 adet uyuşturucu iğne sıkıldı. Buna rağmen kaçmaya devam eden angus, Sepetlipınar Mahallesi'nde bazı evlerin bahçesine girdi. Önüne çıkan vatandaşları da kovalayan angus, saat 17.00 sıralarında Dost Sokak'ta Hayrettin Sevinç tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Kanlar içinde yere düşen angus, çiftlik çalışanlarından Şaban Turan tarafından bıçakla kesildi. Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 saat boyunca kaçan angusu kovaladıklarını ve uyuşturucu iğne sıktıklarını ancak bir türlü yakalayamadıklarını söyledi. Daha sonra hayvanın vatandaşlara saldırmaya başladığını ifade eden Sevinç, ''Angusun vatandaşlara zarar vermesini engellemek için av tüfeğiyle yaralayıp kesmek durumunda kaldık. Hayvan önüne çıkanlara saldırıyordu. Buna mecbur kaldık'' diye konuştu.