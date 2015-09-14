Kocaeli'de 6 aylık hamile kadın ve eşine silahlı saldırı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü, yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.



Kirazpınar Mahallesi Emlak Konutları mevkisinde bir kişi, Mehmet B. (46) ve eşi Çiğdem B'ye (33) tabancayla ateş etti. Yurttaşların habervermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan Çiğdem B. kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının, bebeğini kaybettiği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.