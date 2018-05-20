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Kocaeli'de 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM yolunda polisin yol kontrollerinde, iki araçta yapılan aramada 22 kilo 200 gram eroin ile 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

20 Mayıs 2018 14:47

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, TEM yolunda polisin yol kontrollerinde, iki araçta yapılan aramada 22 kilo 200 gram eroin ile 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Gültepe mevkiinde yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta, şüphe üzerine arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, gizli bölmelere zulalanmış 42 paket halinde 22 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Aynı yerde, bir otomobilde yapılan aramada ise 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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