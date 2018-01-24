Kocaeli'de 15 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de polisin takibe alarak durdurduğu İran plakalı araçta yapılan aramada, 15 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a gitmekte olan İran plakalı bir aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada paketler halinde 15 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Polis, İran uyruklu kişiyi gözaltına aldı. \'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.