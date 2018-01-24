T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de 15 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de polisin takibe alarak durdurduğu İran plakalı araçta yapılan aramada, 15 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

24 Ocak 2018 15:04

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de polisin takibe alarak durdurduğu İran plakalı araçta yapılan aramada, 15 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. İran uyruklu kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a gitmekte olan İran plakalı bir aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada paketler halinde 15 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Polis, İran uyruklu kişiyi gözaltına aldı. \'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAKOCAELİKocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAraçtaPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24