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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kocaeli'de 13 şirkete kayyım atandı

Kocaeli'de, 'FETÖ' soruşturma kapsamında 13 şirkete kayyım atandığı bildirildi

14 Kasım 2016 22:12

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması doğrultusunda Kocaeli'de faaliyet gösteren 13 şirkete kayyım atanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şirketlerin kapsam ve faaliyetlerini dikkate alarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yönetim organlarının, tüm yetkilerini kullanmak üzere bu şirketlere kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kayyum atanan şirketlerle ilgili yarın detaylı bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Murat Özdağ'ın da bütün malvarlığına tedbir konulduğu belirtildi.

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