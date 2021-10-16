Kocaeli Valisi'nden öğrencilere: Ailesinde kalıyor barınamıyoruz diyor

Fahiş ev kiralarına ve yetersiz devlet yurtlarına tepki gösteren öğrenciler geçtiğimiz günlerde ‘Barınamıyoruz’ eylemleri kapsamında sokaklarda yatarak tepkilerini göstermişti. Barınamayan öğrenciler hakkında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bir öğrenci gazetecilik okuyor, İzmit’te ailesinin evinde kalıyor ama barınamıyoruz diye eylem yapıyor. Bu kadar ahlaksızlık olmaz” dedi.

Vali Yavuz yaptığı konuşmada Suriyeli mültecilerle ilgili de açıklama yaptı. Yavuz, "Türkiye sevdalısı Suriyeliler yetiştirmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bugün Rizeliler Derneği'nin kahvaltı programında konuştu. Yavuz barınamayan ve sokaklarda yatan öğrenilerle arasında geçen diyaloğu anlattı.

"Bir yerde misafir edelim diye talimat verdim”

Vali Yavuz katıldığı programda barınamayan öğrenciler hakkında konuştu. “Barınamıyoruz” eylemlerinin yapılacağından 15 gün önceden haberi olduğunu söyleyen Yavuz, “Eylem başladı, bekledim. Belki dağılırlar dedim. Sonra gece İl Gençlik Müdürü’nü aradım. Öğrencilerin isimlerini tespit edip, bir yerde misafir edelim diye talimat verdim” dedi.

"Bizim barındırma teklifimizi reddettiler"

Yavuz, “Çocuklar, bizim barınma sorunumuz yok, biz hayat pahalılığından şikayet ediyoruz dedi. Bütün öğrencileri yurtlara yerleştireceğimizi söyleyen bir tweet attım” diye konuştu.

Barınamayanlar eyleminde bulunan 34 kişiden bir tanesinin yedek olarak yurda yerleşmiş olduğunu tespit ettiklerini belirten Yavuz, “Diğer bir tanesi 2018’den bu yana yurtta kalıyor. Bu 34 öğrenciden 23’ü öğrenci, diğerleri değil. Bizim barındırma teklifimizi reddettiler. Ben de eylemin doğru olmadığını içeren sert bir tweet attım” ifadelerini kullandı. Kocaeli’de hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını söyleyen Yavuz, “Pandemiden önce öğrenciler İstanbul’dan gelip gidiyorlardı. Pandemiden sonra yurtlara talep arttı. Bu süreçte anlatıldığı gibi bir şey yok” diye konuştu. Açıklamalarının ardından kendisinin hedef alındığını söyleyen Yavuz, “Bir öğrenci gazetecilik okuyor, İzmit’te ailesinin evinde kalıyor ama barınamıyoruz diye eylem yapıyor. Bu kadar ahlaksızlık olmaz” dedi.

"Ahlaksız bir tutum oluştu”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in barınamıyoruz eylemi yapan öğrencileri ziyaret etmesiyle ilgili de Yavuz, “Siyasetçi olsam şunu söylerim; ‘Siz bizim kıymetlimizsiniz. Taşın üstünde yatmanıza gönlüm razı olmaz. Gelin sizi otele yerleştireyim.’ Ama öyle olmadı. Sorunun üzerine gidildi. Bir sorun çözmek değil, o sorunun üzerinde tepinmek diye ahlaksız bir tutum oluştu” diye konuştu. Yurt konusunda tweet atmasının ardından eylemlerin sona erdiğini söyleyen Yavuz, “Daha Kocaeli’ye gelmeden bana sosyal medyadan yazan öğrenciler oldu. Onların hepsini yurtlara yerleştirdik” dedi.

"Türkiye sevdalısı Suriyeliler yetiştirmemiz gerek"

Vali Yavuz yaptığı konuşmada Suriyeli mültecilerle ilgili de açıklama yaptı. Yavuz, "Türkiye sevdalısı Suriyeliler yetiştirmemiz gerek" dedi. Suriyelilerin gerekirse Türkiye Cumhuriyeti askeri ile birlikte can verecek şekilde yetiştirilmesi gerektiğini belirten Yavuz şunları söyledi: “Bu ülkede Müslümanlar asli ve kurucu unsurdur. Bu ülkede Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinde Müslümanlar asli ve kurucu unsurdur. Gayrimüslimler azınlıktır. Müslüman olduğu sürece, bize ihanet etmediği sürece hepsi bizim kardeşimizdir.” Mülteci konusunda tavırlarının net olduğunu ifade eden Yavuz, “Mülteciler Türkiye’de kalırlarsa Türkiye sevdalısı, askeri ile birlikte mücadele edecek, hayatını kaybedecek insanlar olarak yetiştirilmeli. Biz Türkiye milleti olarak herkesi içimize alırız. Kendimize benzetiriz ama asimile etmeyiz” diye konuştu. Türkiye'de birçok kültürün olduğunu ifade eden Yavuz, “Amerika’ya giden adam Amerikalı oluyor da Türkiye’ye gelen adam neden Türk olmasın? Zidan için Cezayirli futbolcu diyorlar mı? Fransız futbolcu Zidan diyorlar. Mesut Özil’e Türk asıllı diyorlar mı? Alman Futbolcu Mesut Özil diyorlar” diye konuştu.