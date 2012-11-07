T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kocaeli Ünivesitesi'nde olaylar çıktı!

Umuttepe Kampüsü'nde grup öğrencinin, cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek amacıyla slogan ve pankartlarla rektörlük binasına yürümek istediği bildirildi

07 Kasım 2012 20:11

Kocaeli Üniversitesi'nde bir grup öğrenci tarafından cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen protesto esnasında Umuttepe Kampüsü'nün karıştığı bildirildi. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine Çevik Kuvvet ekibinin de sevkedildiği duyuruldu.

Meydana gelen olayda 8'i güvenlik görevlisi olarak tespit edilen toplam 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayların  Çevik Kuvvet tarafından destek alınmasıyla sona erdiği belirtildi.

Verilen bilgiler kapsamında, bugün öğlen saatlerinde Kocaeli Üniversitesi'nin Umuttepe Kampüsü içinde bir grup öğrencinin, cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek amacıyla slogan ve pankartlarla rektörlük binasına yürümek istediği bildirildi. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerinin barikat kurarak öğrencilerin geçişini engellemek istedikleri açıklandı. Fakat öğrencilerin ısrarla yürümek istemesi üzerine aralarında arbede yaşandığı belirtildi.


Biber gazı ve cop kullanıldı


Biber gazı ve copların kullandığı belirtilen olayda 8'i güvenlik toplam 15 kişinin yaralandığı ve yaralıların da durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Polisin olaylara karışan bazı öğrencileri gözaltına bildirildi.

Olaylar polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yatıştığı açıklandı.

 

ETİKETLER

kocaeli üniversitesiaçlık greviprotestoummuttepe kampüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24