Kocaeli Ünivesitesi'nde olaylar çıktı!

Kocaeli Üniversitesi'nde bir grup öğrenci tarafından cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen protesto esnasında Umuttepe Kampüsü'nün karıştığı bildirildi. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine Çevik Kuvvet ekibinin de sevkedildiği duyuruldu.

Meydana gelen olayda 8'i güvenlik görevlisi olarak tespit edilen toplam 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayların Çevik Kuvvet tarafından destek alınmasıyla sona erdiği belirtildi.

Verilen bilgiler kapsamında, bugün öğlen saatlerinde Kocaeli Üniversitesi'nin Umuttepe Kampüsü içinde bir grup öğrencinin, cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek amacıyla slogan ve pankartlarla rektörlük binasına yürümek istediği bildirildi. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerinin barikat kurarak öğrencilerin geçişini engellemek istedikleri açıklandı. Fakat öğrencilerin ısrarla yürümek istemesi üzerine aralarında arbede yaşandığı belirtildi.



Biber gazı ve cop kullanıldı



Biber gazı ve copların kullandığı belirtilen olayda 8'i güvenlik toplam 15 kişinin yaralandığı ve yaralıların da durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Polisin olaylara karışan bazı öğrencileri gözaltına bildirildi.

Olaylar polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yatıştığı açıklandı.