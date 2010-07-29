Kocaeli Üniversitesi'nde 'mobbing' davası

T24- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, bir öğretim üyesine psikolojik baskı uyguladığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 3 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.





Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) 1994 yılından bu yana görev yapan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır, ''Yargıya taşınmış kişisel husumet'' nedeniyle yurt dışındaki bir kongreye katılmasına izin verilmediğini ve ''Psikolojik baskıya'' maruz kaldığını öne sürerek, 2009 yılının Aralık ayında Prof. Dr. Balkır'a, Kocaeli 4. Sulh Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.





Çakır, dava dilekçesinde ''kişisel husumet'' nedeniyle Hukuk Fakültesi’nden Hereke'deki bir yüksek okula sürüldüğünü, burada kullandığı bilgisayara şifre koyduğu için tehdit edildiğini ve sürekli psikolojik baskı altında olduğunu ileri sürdü.





2008 yılında Kırgızistan'da katılacağı uluslararası bir kongreyle ilgili KOÜ Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlendirilmesiyle alakalı yaptığı oylamada Prof. Dr. Balkır'ın da arasında bulunduğu 2 üyenin ''çekimser oy'' kullandığını ifade eden Çakır, bunun da yasaya aykırı olduğunu vurguladı.





Çakır, dilekçesinde Yükseköğretim Kanunu'nun 61. Maddesi'nde üyelerin ''çekimser oy'' kullanmasının kesinlikle yasaklandığına dikkati çekti.





Dava dilekçesinde, ''Çekimser oy''un sebebini sorduğunda ise Prof. Dr. Balkır'ın, ''Yargıya taşınmış kişisel husumet nedeniyle'' kendisi ile başka bir üyenin bu şekilde oy kullandığını ifade eden bir yazının tarafına gönderdiğini anlatan Çakır, idare tarafından sürekli ve planlı bir şekilde kendisine mobbing uygulandığını, bunun sonucunda da akademik çalışma yapamaz hale geldiğini belirtti.





Yrd. Doç Dr. Mustafa Çakır, Dekan Prof. Dr. Balkır'dan Kırgızistan'daki kongre için uçak bileti ve otel ücretini önceden ödendiği için 400 lira maddi, kongreye gönderilmemesi nedeniyle duyduğu üzüntüden dolayı da 6 bin 500 lira manevi tazminat talep etti.





Davayı, 14 Temmuz’daki 8'inci celsede karara bağlayan Mahkeme Hakimi Yurdanur Balkan, manevi tazminat talebini kısmen kabul ederek, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Balkır'ın 3 bin lira manevi tazminatı, 3 Aralık 2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Yrd. Doç. Dr. Çakır'a ödemesine karar verdi. Çakır'ın maddi tazminat talebi ise reddedildi.





Gerekçeli kararda, Yrd. Doç. Dr. Çakır'la arasında devam eden davalar nedeniyle Prof. Dr. Balkır'ın olayda kast ve kusurunun bulunduğu belirtildi.





Balkır'ın Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu'nun çalışma ve oylama işlemlerinde üyelerin kanuna uygun oy kullanmasını sağlamakla görevli olduğu belirtilen kararda, Balkır'ın çekimser oy kullanmasının ve bir üyenin de aynı şekilde oy kullanmasına müsaade etmesinin ağır bir kişisel kusur, aynı zamanda hizmet kusuru olduğu kaydedildi.





Kararda, Çakır'ın bu olay nedeniyle mesleki kariyerinin olumsuz etkilenmesi, benzer bir kongre için yeniden en başından çalışmasının gerekmesi, kongre heyetine karşı mahcubiyet, aylar öncesinde basılan broşür ve kitaplarda yer alan ve planlanan sunumların gerçekleştirilememesi ve uluslararası bilim adamları nazarındaki itibar kaybı da dikkate alınarak 3 bin lira manevi tazminata hükmedildiği anlatıldı.





Çakır'ın, üniversiteden izin almadan bilet ve otel rezervasyonu yaptığına da dikkati çekilen kararda, bu harcamaların yapıldığı zaman itibariyle bir zorunluluk olmadığı kabul edilerek, maddi tazminat talebinin reddedildiği ifade edildi.

