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Yaşam

Kocaeli Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga; 47 gözaltı

Kampüs çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı

27 Şubat 2017 18:58

Kocaeli Üniversitesi'nde Hocalı katliamını anmak isteyen öğrenciler ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Üniversitede bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, takviye ekip istendi.

Üniversiteye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis ve üniversitenin güvenlik görevlileri kavgaya karışan öğrencileri ayırdı. Birbirlerine sopalarla saldıran, taş atan öğrenciler yeniden toplanmaya çalıştı.

Yaşanan olaylar sırasında yaralanan bir öğrenci ile taş gelmesi sonucu yaralanan güvenlik görevlisi kampüste bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin tekrar karşı karşıya gelmemesi için polis önlemlerini arttırdı. Polis öğrencilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarılara rağmen dağılmayan 47 öğrenciyi gözaltına aldı.

47 gözaltı

Çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği kavgada 47 kişi gözaltına alındı.

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