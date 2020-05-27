Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Tesla'nın tasarım ekibine...

Elektrikli araç teknolojisinin öncü şirketi Tesla'nın tasarım ekibinde Türkiye kökenli bir tasarımcı da yer aldı: Aybars Turan. Amerika'da Sanat Üniversitesi Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra dijital oyun şirketi Playstudios'da 3D tasarımcı olarak çalışan Turan bu dönemde Tesla'dan aldığı teklifi kabul ederek otomotiv şirketine geçti. Turan, Tesla'nın hesaplı modeli "Model 3"ün kamera ve aynalarının geliştirilmesinde görev aldı. Daha sonra Tesla'nın Cybertruck projesinin konseptini geliştiren ekibe katıldı.



Aybars Turan, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 2004-2008 arasında eğitim aldıktan sonra Amerika'ya giderek önce New York Güzel Sanatlar Okulu'nda, sonra Sanat Üniversitesi Akademisi'nde (Academy of Art University) eğitimini sürdürdü...