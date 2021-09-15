Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı, yaşı tutmadığı için oğlunu balerine bindirmeyen görevliyi darp etti, silah çekti

Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir lunaparkta çocuğunun yaşı küçük olması nedeniyle balerine bindirilmemesi üzerine tartıştığı görevliyle kavga etti. Görevliyi darp eden Özdemir, daha sonra da silah çekti. Özdemir, Ağustos ayında bu göreve getirilmişti.

Olay, 31 Ağustos'ta İzmit ilçesi İzmit Fuar Alanı’nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte lunaparka gelen Özdemir, iddialara göre oğlunu ‘balerin’ olarak adlandırılan oyuncağa bindirmeyen görevli ile tartışmaya başladı.

Enkocaeli'nin haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahı çıkaran Özdemir görevliyi tehdit etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı. Olayla ilgili polis merkezine giden taraflar birbirinden şikâyetçi olmadı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Özdemir’in kavga sırasında belindeki silahı çıkardığı ancak kolunu kaldırmadan tekrar yerine koyduğu görülüyor. Özdemir daha sonra çocuğu ile birlikte öfkeyle alandan ayrılıyor. Konuyla ilgili Ülkü Ocakları kanadından henüz bir açıklama yapılmadı.