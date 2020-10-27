Kocaeli Tabip Odası Başkanı: Tükenmeye doğru gidiyoruz

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede vaka ve ölüm sayısında son günlerde ciddi artış yaşanıyor. Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman, Kocaeli’de salgınla ilgili son durumunu değerlendirdi.

Salgında gidişatın kötü olduğunu söyleyen Ardaman, hasta sayısına dikkat çekerek, “Özellikle Kocaeli özelinden söylersek, ilk günlerden daha fazla hastamız var. Bakanlığın aldığı kararla birlikte şu anda pozitif olup ağır semptom taşımayanları hastanelere yatırmıyoruz. Bundan dolayı boş yataklarımız var. Fakat ağır vakalarda da ciddi seviyelere geldik, servislerimiz doluyor” açıklamasında bulundu.

"Çocukların okullarda maske kullanması gerekiyor"

Vaka artışlarının insanların salgını ciddiye almamasından kaynaklandığını dile getiren Ardaman, virüsün hafife alındığını söyledi. “Yaz tatilinde açık havada dolaşma olayı, insanları çok daha rahatlığa kavuşturdu” diyen Ardaman şunları söyledi:

“Okullar açıldı, çocuklar semptomları olmadan hastalığı geçiriyorlar. Dolayısıyla vaka oranları çok fazla olabilir. Bu konuda çok dikkat edilmesi gerekir. Özellikle çocukların bir arada olduğu dönemlerde, kesinlikle maskeli olmaları gerekir. Fakat bunlar çocuk, bunun nasıl sağlanacağını bilmiyorum.”

"Gerekmedikçe evden çıkılmamalı"

Kış aylarının yaklaşmasıyla grip ve Koronavirüs'ün birbirlerini aktive ederek vaka sayılarında ciddi artışa neden olacağı uyarısında bulunan Ardaman, “Herhalde ciddi sayılarda ölümler de göreceğiz. Yurttaşlar gerekmedikçe evden çıkmamalı” diye seslendi.

Ayrıca, salgından etkilenen sağlık çalışanlarının durumuna değinen Ardaman, “Bir hekimimiz yoğun bakımda. Onun dışında birkaç hekimimiz de hasta. Diğer sağlık çalışanlarından da hasta olanlar var ama yoğun bakımda olan yok. Sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma ve ölüm oranları yüksek. Çünkü virüsü çok yüksek oranda alıyoruz. Önlenemediği takdirde tükenmeye doğru gidiyoruz” diye konuştu. (MA)