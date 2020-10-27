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Kocaeli Tabip Odası Başkanı: Tükenmeye doğru gidiyoruz

27 Ekim 2020 16:58

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman, kış aylarının yaklaşmasıyla, grip ve Koronavirüs'ün birbirlerini aktive ederek, vaka sayılarında ciddi artışlara neden olacağı uyarısında bulunarak, “Sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma ve ölüm oranları yüksek. Çünkü virüsü çok yüksek oranda alıyoruz. Önlenemediği takdirde tükenmeye doğru gidiyoruz” dedi.

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