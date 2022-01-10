Kocaeli'nde aşı olmayana ruhsat yok

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye meclis kararına göre, iş yeri açma ruhsatı ya da ruhsat yenileme işlemleri yapacak kişiler için artık aşı zorunlu olacak.

Karamürsel Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla, 2022 yılı itibarıyla iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemlerinde aşı zorunluluğu aranacak. Bu kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan zorunlu aşı takvimine uymuş olmaları gerekecek. Aşı takvime uymayanlara ruhsat verilmeyecek.

Meclisin aldığı kararı doğru bulduğunu söyleyen eczacı Ferit Doğan Urcan, "Önümüzdeki günlerde daha fazla bulaş olacağını tahmin ediyorum ve gittikçe de hastalanan kişi sayısı artıyor. Ölü sayısı, gün geçtikçe artıyor maalesef. Bu anlamda sadece aşı kartı alıp da iş yeri açma değil; iş yerine girecek insanların da hatta içeride çalışanların da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Maske, mesafe olayında da çok dikkatli olmamız lazım" dedi.

Meclisin aldığı tedbir kararına uyulması gerektiğini belirten esnaf Murat Korkmaz da, "Toplum içine karışacağız. Dolayısıyla aşı olmadan ruhsat almamamız gerekiyordu. Bence mantıklı, topluma karışacaksak bu tür tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.